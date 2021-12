Angel Di Maria'dan Ballon d'Or yorumu

Paris Saint-Germain'de forma giyen Angel Di Maria, vatandaşı Lionel Messi için övgü dolu ifadeler kullandı.



"BARCELONA'YA SADECE MESSI İÇİN GİDERDİM"



Messi ile oynamanın nasıl bir his olduğunu anlatan Di Maria, "Barcelona'ya transfer olmaya çok yakındım. Oraya sadece Messi ile oynamak için giderdim. Messi, Barcelona'dan ayrıldığında ise çok mutlu oldum. Onunla birlikte oynamak benim hayalimdi. Bu eşsiz bir his" dedi.



"7 BALLON D'OR ÇILGINLIK"



Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını değerlendiren Arjantinli futbolcu, "Bu çılgınlık, 7 Ballon d'Or gerçekten çılgınlık. Bu onun kariyerinin yarısı. Diğerlerine verilen Ballon d'Or ödülleri de dünyanın en iyisine verilseydi, hepsinin Messi'ye verilmesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.



"DÜNYANIN EN İYİSİ"



Tecrübeli yıldız, son olarak, "Her şey Messi'ye çok normal geliyor. Ballon d'Or'u kazandı çünkü o dünyanın en iyisi" şeklinde konuştu.





