20 Mayıs
M.City-Bournemouth
22:00
20 Mayıs
C.Palace-Wolves
22:00
21 Mayıs
River Plate-Club Atletico Platense
02:30
20 Mayıs
HJK-SJK
4-2
20 Mayıs
Aasane-Viking
0-7
20 Mayıs
Egersund-Sarpsborg 08
1-3
20 Mayıs
Bryne-KFUM
0-2
20 Mayıs
Stabaek-Mjoendalen
4-3
20 Mayıs
Aalesund-Hamarkameratene
5-5120'
20 Mayıs
Kongsvinger-Rosenborg
1-141'
20 Mayıs
FC Den Bosch-Telstar
0-039'

Ange Postecoglou'dan ayrılık sorusuna cevap!

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Mayıs 2025 20:10
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Ange Postecoglou'dan ayrılık sorusuna cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi finalinde 21 Mayıs Çarşamba günü Manchester United ile yapacağı maçın önemine değinerek, "Belki ligde biraz farklıdır ama büyük ve önemli bir finalde her şey o gün kararlaştırılır." dedi.

Final maçının oynanacağı İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Postecoglou, rakipleriyle bu sezon yaptıkları 3 resmi maçı kazanmalarının şu an için önemli olmadığını söyledi.

Görevinin oyuncuları en iyi şekilde maça hazırlamak olduğunu aktaran Postecoglou "Büyük maçlar söz konusu olduğunda daha önce herhangi bir rakibe karşı ne yaptığınızın önemli olduğunu düşünmüyorum. Belki ligde biraz farklıdır ama büyük ve önemli bir finalde her şey o gün kararlaştırılır." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, bir hedefinin de takımı gençleştirmek olduğunu belirterek "Yarın böylesine büyük bir maç varken, en azından bana verilen asıl görevi yani kulübe kupalar kazandırma hedefini yerine getirme fırsatım olacak." diye konuştu.

Ange Postecoglou, Avrupa Ligi'nde şampiyon olmaları halinde görevinden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruyu, "Hayır, buradaki işimin bittiğini düşünmüyorum. Bence bir kupa bunu hızlandırır ve hala yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Futbolcuları Lucas Bergvall'ın sakatlığından dolayı finalde forma giyemeyeceğini belirten Postecoglou, final maçının sonucuna göre "Kahraman ya da soytarı" olacağı yönünde çıkan haberle ilgili, "Yarın ne olursa olsun, ben bir soytarı değilim ve asla olmayacağım." dedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.