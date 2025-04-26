Andre Onana, Suudi Arabistan yolcusu

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Manchester United'dan Andre Onana ile ilgileniyor. NEOM, Kamerunlu kalecinin temsilcileriyle görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Andre Onana, Suudi Arabistan yolcusu
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26 Nisan 2025 17:54
Manchester United forması giyen andre Onana, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a transfer olabilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan NEOM, Kamerunlu file bekçisi ile ilgileniyor.

NEOM'un, Onana'nın temsilcileriyle görüşmelere başladığı ve 29 yaşındaki file bekçisinin Manchester United'dan ayrılıp Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Andre Onana'nın kulübü Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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