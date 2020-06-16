Andone, ayrılığı açıkladı! Geri dönüyor...

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.27 yaşındaki futbolcu, paylaşımında sarı - kırmızılı takıma veda ettiğini açıkladı.Rumen futbolcu, instagramdan yaptığı paylaşımda, "Yazmaya nereden başlayacağımı veya başlamam gerektiğini bile bilmiyorum ama kendimi ifade etmek ve sizlere anlatmak istiyorum. Beni önemseyen, bana destek mesajları atan ve cesaretlendiren herkese teşekkür ediyorum. Yaptıklarınıza karşılık olarak yürekten teşekkür ediyorum. Sezon benim için sona erdi. İki tane ağır sakatlık yaşadım. Bu büyük kulübe gelirken düşündüğüm kadar gol atamadım, bu nedenle hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu nedenle bir çok insanı üzdüğümü de biliyorum. Fakat, sakatlıklar bana kendimi gösterme imkanı sunmadı. Her şey böyle gittiği için gerçekten özür diliyorum. Galatasaray'a çok fazla olumlu katkıda bulunamadım. Yine de bu büyük kulübün formasını giydiğim ve sahada temsil ettiğim için kendimi özel hissediyorum. Bana gösterdiğiniz sonsuz destekten ötürü teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi taraftarları olan Galatasaray taraftarlarına sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta yer alan Andone, 2 gol kaydetti.