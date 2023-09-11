Ancelotti'nin torunu Arda formasıyla!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin torununun Arda Güler formasıyla dolaşması büyük yankı uyandırdı.

Haber; Sporx.com
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Ancelotti'nin torunu Arda formasıyla!
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11 Eylül 2023 01:05
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, gündemden düşmüyor.

İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin torununun, genç yıldızın formasıyla dolaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ancelotti'nin torununun sosyal medyaya düşen Arda Güler formalı fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o fotoğraf:




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