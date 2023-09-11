Ancelotti'nin torunu Arda formasıyla!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, gündemden düşmüyor.
İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin torununun, genç yıldızın formasıyla dolaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ancelotti'nin torununun sosyal medyaya düşen Arda Güler formalı fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o fotoğraf:
İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin torununun, genç yıldızın formasıyla dolaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ancelotti'nin torununun sosyal medyaya düşen Arda Güler formalı fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o fotoğraf: