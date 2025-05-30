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Anadolu Efes, seriye farklı başladı!

Basketbol Süper Lig play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Mersin Spor'u 92-71 mağlup etti ve 1-0 öne geçti.

calendar 30 Mayıs 2025 19:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, seriye farklı başladı!
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Basketbol Süper Lig play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Mersin Spor'u konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 92-71 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 18.00'da oynanacak, 2 galibiyete ulaşan takım adını yarı finale yazdıracak.

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