Anadolu Efes, seriye farklı başladı!

Basketbol Süper Lig play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Mersin Spor'u konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 92-71 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 18.00'da oynanacak, 2 galibiyete ulaşan takım adını yarı finale yazdıracak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 92-71 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 18.00'da oynanacak, 2 galibiyete ulaşan takım adını yarı finale yazdıracak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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