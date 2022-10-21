Anadolu Efes, iki maç sonra kazandı

THY EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında ALBA Berlin ile karşı karşıya geldi.



Anadolu Efes, salondan 78-74 galibiyetle ayrıldı.



2 maç sonra galibiyet alan Anadolu Efes, galibiyet sayısını da 2'ye çıkardı. ALBA Berlin ise ilk mağlubiyetini aldı.



Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.



Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin iş birliğiyle 9. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Pınar Deniz oldu. Deniz, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya)



Anadolu Efes: Erten Gazi, Micic 20, Clyburn 16, Polonara 5, Pleiss 8, Beaubois 10, Bryant 5, M'Baye 8, Zizic 2, Dunston 4



ALBA Berlin: Procida 8, Olinde 4, Koumadje 12, Sikma 6, Blatt 15, Delow 5, Wetzell 2, Mattisseck, Schneider 5, Lammers 2, Zoosman 15



1. Periyot: 22-23



Devre: 41-37



3. Periyot: 58-60





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