Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti

Basketbol THY EuroLeague play-in maçında Anadolu Efes, sahasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'ya 67-64 mağlup oldu.



Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'ye veda etti. İtalya ekibi ise İspanya'nın Baskonia takımı ile play-in aşamasında bir müsabaka daha yapacak. Bu karşılaşmanın kazananı, play-off oynama hakkı elde eden son takım olacak.



Kapalı gişe oynanan maçın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Anadolu Efes, Will Clyburn'ün oyuna ağırlığını koymasıyla dış atışlardan üst üste sayılar bulmaya başladı. Lacivert-beyazlı ekibin mücadeledeki ilk 17 sayısını ABD'li oyuncu Clyburn kaydetti. Ercan Osmani ile de pota altını iyi kullanan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 23-12. Kalan bölümde Virtus Segafredo Bologna, 8-0'lık seri yakalayarak farkı azaltmasına rağmen lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-21 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte savunmasını iyice sertleştiren ve skor üretmeye devam eden Virtus Segafredo Bologna, 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 27-28. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde toparlanan Anadolu Efes, soyunma odasına 36-35 üstün gitti.



Üçüncü periyotta İtalya temsilcisi, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle skor üretti. Anadolu Efes ise Larkin'in kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 50-48 önde girdi.



Müsabakanın dördüncü ve son periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Hücumda fazla etkili olamayan ve serbest atış çizgisinden sayı bulabilen Anadolu Efes'e pota altı ile dış atışlardan kaydettiği basketlerle yanıt veren Virtus Segafredo Bologna, 37. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 57-64. Lacivert-beyazlılar, Larkin'in kaydettiği sayılarla son bölümde farkı 3'e çekti: 61-64. Bitime 11 saniye kala Lundberg ile 3 sayı çizgisinin gerisinden çok kritik bir basket üreten İtalya ekibi, karşılaşmadan 67-64 galip ayrıldı.



Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Will Clyburn, bu mücadelede kaydettiği basketlerle THY EuroLeague'de 3 bin sayı barajını aştı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)



Anadolu Efes: Larkin 16, Hollatz, Clyburn 22, Ercan Osmani 6, Pleiss 3, Beaubois 5, Bryant 5, Thompson, Oturu 2, Willis, Jones 5



Virtus Segafredo Bologna: Hackett 2, Cordinier 2, Belinelli 11, Shengelia 13, Dunston, Lundberg 12, Pajola 3, Mickey, Polonara 8, Zizic 4, Abass 12



1. Periyot: 23-21



Devre: 36-35



3. Periyot: 50-48



İŞTE MAÇIN ÖZETİ







