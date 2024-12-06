Anadolu Efes, deplasmanda kayıp

THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'e 85-72 yenildi.



Zalgirio Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-17 önde bitiren Zalgiris, soyunma odasına da 48-30 üstün gitti.



Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da final periyoduna 63-53 önde giren ev sahibi ekip, mücadeleyi 85-72 kazandı.



Zalgiris'te Lonnie Walker 18 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Elijah Bryant'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



7. YENİLGİSİNİ YAŞADI



Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. yenilgisini yaşadı. Zalgiris ise 8. galibiyetini aldı.



