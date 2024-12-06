Anadolu Efes, deplasmanda kayıp

THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 85-72 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com
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Anadolu Efes, deplasmanda kayıp
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05 Aralık 2024 20:44
Son güncelleme 06 Aralık 2024 00:21
THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'e 85-72 yenildi.

Zalgirio Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-17 önde bitiren Zalgiris, soyunma odasına da 48-30 üstün gitti.

Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da final periyoduna 63-53 önde giren ev sahibi ekip, mücadeleyi 85-72 kazandı.

Zalgiris'te Lonnie Walker 18 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Elijah Bryant'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

7. YENİLGİSİNİ YAŞADI

Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. yenilgisini yaşadı. Zalgiris ise 8. galibiyetini aldı.

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