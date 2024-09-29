Anadolu Efes 1 sayı farkla şampiyon!

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup ederek şampiyon oldu.



Anadolu Efes üst üste 4. kez toplamda 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.



SON SANİYELER NEFES KESTİ



11 saniye kala Anadolu Efes'te Bryant'ın kaçırdığı atış sonrası Fenerbahçeli oyuncular ribaundu alamadı. Top oyun dışına çıkarken, hakemler monitörden yaptıkları inceleme sonucu topun Anadolu Efes'te olduğuna karar verdi.



Anadolu Efesli Jordan Nwora, 7.9 saniye kala topu kaybetti. Fenerbahçe'de oyunu kenardan başlatacak olan Scottie Wilbekin, topu direkt Anadolu Efesli Erkan Yılmaz'a gönderdi ve top Efes'e geçti. 4.1 saniye kala yapılan faul sonrası maçın yıldızı Elijah Bryant 2'de 0 serbest atış yattı ancak Fenerbahçeli oyuncular savunma ribaundunu Ercan Osmani'ye kaptırdı ve şampiyon Anadolu Efes oldu.



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