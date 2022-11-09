Alvaro Negredo için Cadiz'de karar

Cadiz'in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alvaro Negredo'nun kontratını yenileme kararı aldığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alvaro Negredo için Cadiz'de karar
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09 Kasım 2022 18:31
İspanya La Liga takımlarından Cadiz, tecrübeli forveti Alvaro Negredo ile sözleşme yenileyecek.

Portekiz basınında yer alan habere göre, İspanyol ekibinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki forvet ile bir yıllık yeni kontrat yapmayı düşündüğü belirtildi.

Cadiz'de 3. sezonunu geçiren İspanyol forvet oyuncusu, bu sezon çıktığı 9 maçta bir gol bir asist yaptı.

Alvaro Negredo, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

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