Alvaro Negredo için Cadiz'de karar

İspanya La Liga takımlarından Cadiz, tecrübeli forveti Alvaro Negredo ile sözleşme yenileyecek.



Portekiz basınında yer alan habere göre, İspanyol ekibinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki forvet ile bir yıllık yeni kontrat yapmayı düşündüğü belirtildi.



Cadiz'de 3. sezonunu geçiren İspanyol forvet oyuncusu, bu sezon çıktığı 9 maçta bir gol bir asist yaptı.



Alvaro Negredo, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.





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