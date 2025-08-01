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Altınordu transferde Galatasaray'la köprü kurdu

Altınordu'dan Mustafa Duru ve Arda Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray, Ömer Özyurt'u da kadrosuna kattı.

calendar 01 Ağustos 2025 17:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu transferde Galatasaray'la köprü kurdu
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2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sol kanat Mustafa Duru ve kaleci Arda Yılmaz'ın ardından Galatasaray'a bir futbolcu daha göndermeye hazırlanıyor. İzmir temsilcisinde geçen sezon U14 takımında forma giyen 13 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Özyurt'un da sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı öğrenildi. Bu transferle Altınordu uzun zaman sonra A takımda yer almayan bir oyuncudan bonservis bedeli kazanacak.

Kırmızı-lacivertli kulübün Ömer'in transferinden 6 milyon TL gelir elde edeceği, bir sonraki satıştan ise yüzde 30 pay alacağı ileri sürüldü. Galatasaray geçen sezon dağılan Altınordu altyapısından 15 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Altınordu daha önce kalecileri Onuralp Çevikkan'ı A takıma dahil etmeden 17 yaşındayken 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a satmıştı.

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