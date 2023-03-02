Altınordu, Pendikspor deplasmanına çıkıyor

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, cuma günü deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Altinordu.org
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Altınordu, Pendikspor deplasmanına çıkıyor
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02 Mart 2023 14:02
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, cuma günü Pendikspor'a konuk olacak.

Pendik Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligin 22. haftasında Dyorex Boluspor ile evinde 1-1 berabere kalan Altınordu, 23. haftayı ise maç yapmadan (Bay) geçti.

İzmir temsilcisi 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

Altınordu, ligdeki son 12 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgiyle 5 puan elde edebildi.

Pendikspor maçı öncesi Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor.

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