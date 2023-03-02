Altınordu, Pendikspor deplasmanına çıkıyor

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, cuma günü Pendikspor'a konuk olacak.
Pendik Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligin 22. haftasında Dyorex Boluspor ile evinde 1-1 berabere kalan Altınordu, 23. haftayı ise maç yapmadan (Bay) geçti.
İzmir temsilcisi 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
Altınordu, ligdeki son 12 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgiyle 5 puan elde edebildi.
Pendikspor maçı öncesi Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor.
Pendik Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligin 22. haftasında Dyorex Boluspor ile evinde 1-1 berabere kalan Altınordu, 23. haftayı ise maç yapmadan (Bay) geçti.
İzmir temsilcisi 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
Altınordu, ligdeki son 12 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgiyle 5 puan elde edebildi.
Pendikspor maçı öncesi Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor.
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