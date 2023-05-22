Altınordu'dan Zenit'e gidiyor!

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu'da gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çeken Emircan Gürlük, Rusya Premier Ligi takımlarından Zenit'le anlaştığı öğrenildi.



Hürriyet'in haberine göre, Altınordu ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emircan Gürlük'ün Transfer maliyetine ilişkin bir bilgi verilmezken 19 yaşındaki yıldız adayı gelecek sezondan itibaren Rus ekibinin formasını terletecek.



19 yaşındaki golcü, kırmızı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 30 maça çıkarken Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Altay maçlarında birer gol kaydetme başarısı göstererek geçtiğimiz sezonki gol sayısını geçti.



Öte yandan genç oyuncuyu birçok Süper Lig takımının yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi girişimlerin olabileceği iddia ediliyordu.



