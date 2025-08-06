06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
18:00
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
20:00
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
20:30
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
21:30
06 Ağustos
Nice-Benfica
22:00
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
22:00

Altınordu'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a genç takviyesi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, Fenerbahçe'ye Bilal Demirağ'ı yollarken, Galatasaray'a ise Mustafa Duru ve Arda Yılmaz'ı gönderdi.

calendar 06 Ağustos 2025 14:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a genç takviyesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme kararı almasıyla kadrodaki oyuncu sayısı 25'e düştü.

Altınordu'da 14 oyuncuyla yollar ayrılırken, kulüpteki belirsizlik nedeniyle 1 takviye bile yapılmadı. İzmir temsilcisi kadroda oluşan boşlukları kiralıktan dönen gençlerle doldurma yoluna gitti. Kırmızı-lacivertlilerde son olarak altyapı patentli Mustafa Duru ve Arda Yılmaz Galatasaray'a giderken, Bilal Demirağ ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Altınordu'da Emir Can, Koray, Alper, Mete, Eren, Kaan, Yakal, Sami, Serhat, Arda, Mustafa Duru ve Bilal'in yanı sıra kiralıktan dönen Tahsin ve Kerem'le yollar ayrıldı. Kiralıktan dönen Umut, İlker, Hasan, Alperen, Mustafa Kocabaş, Tugay, Sercan, Arif Asaf bu kez takımda kaldı. İzmir ekibinde Hüseyin, Bahattin ve Ege gibi oyuncuların da satılabileceği iddia edildi. Yönetim takımın motivasyonunu korumak için oyuncularla toplantı yaptı. Öte yandan Nazillispor'la oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.