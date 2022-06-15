Altınordu'dan 3 milyonluk transfer!

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, futbolcusu Erdi Dikmen'in Altınordu'ya transfer olduğunu duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'dan 3 milyonluk transfer!
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15 Haziran 2022 14:23
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, futbolcusu Erdi Dikmen'in Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya transfer olduğunu açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Erdi'nin satın alma opsiyonu kullanılarak 3 milyon lira karşılığında İzmir temsilcisine transfer olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Erdi Dikmen'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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