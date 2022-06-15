Altınordu'dan 3 milyonluk transfer!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, futbolcusu Erdi Dikmen'in Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya transfer olduğunu açıkladı.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Erdi'nin satın alma opsiyonu kullanılarak 3 milyon lira karşılığında İzmir temsilcisine transfer olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Erdi Dikmen'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ