Altınordu'da Bilal Demirağ belirsizliği!

Altınordu'dan milli takıma giden Bilal Demirağ'ın pazar günü oynanacak 24Erzicanspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

calendar 03 Eylül 2025 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da Bilal Demirağ belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'üncü hafta mücadelesinde pazar günü evinde 24Erzincanspor'la karşılaşacak Altınordu'da milli takıma giden stoper Bilal Demirağ'ın forma giyip giyemeyeceği belirsiz durumda.

U17 Milli Takımı'nın Kocaeli'de cumartesi ve salı günü Moldova ile oynayacağı özel maçlar için milli takım kampına katılan 16 yaşındaki savunma oyuncu konusunda son kararı ay-yıldızlı teknik heyet verecek.

Altınordu, "Oyuncumuz milli takımın cumartesi günü Moldova ile oynayacağı ilk maçta görev almayacaksa Erzincanspor karşılaşması için takımımıza dönmesini istiyoruz" talebinde bulundu. Son kararı U17 Milli Takım Teknik Direktörü Selçuk Erdoğan'ın vereceği öğrenildi. Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Bilal ilk hafta 90 dakika oynarken, geçen hafta ikinci 45'te görev yaptı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.