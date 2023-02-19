Altınordu, Bodrumspor'u 2-1 yendi

Altınordu, hazırlık maçında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; AA
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Altınordu, Bodrumspor'u 2-1 yendi
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19 Şubat 2023 21:05
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlık maçında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın 58. dakikasında Emircan Gürlük'ün golüyle 1-0 öne geçen Altınordu karşısında Bodrumspor, 67. dakikada Koray Kılınç'la skoru 1-1'e taşıdı.

72. dakikada Kubilay Aktaş'la bir gol daha bulan Altınordu müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

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