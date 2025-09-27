27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
3-0
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
2-0
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-2
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
1-0
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
1-1
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.

calendar 27 Eylül 2025 23:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen şampiyonada 21 sporcu, su altında en iyi fotoğraf ve görüntüyü yakalamak için mücadele etti.

Beşkaza Meydanı'nda düzenlene ödül töreninde konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'nın 1480 kilometre sahil şeridiyle Antalya'nın iki katı olduğunu söyledi.


Şampiyonada performans sergileyen sporcuların denizin altındaki güzellikleri herkese gösterdiğini vurgulayan Akbıyık, yarışmacıları tebrik etti.

TSSF Başkanı Kadir Sağlam ise ekim ayında İspanya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkeyi temsil edecek sporculara başarı diledi.

Şampiyonanın balık kategorisinde Çiğdem Yurtseven ile dalış eşi Levent Işık, makro kategorisinde İrfan Çalo ile dalış eşi İbrahim Cem Özoral, tema kategorisinde Eren Baştanoğlu ile dalış eşi Necati Murat Özsaygın, modelsiz ve modelli geniş açı kategorilerinde Can Türktan ile dalış eşi Çağatay Arıcan, yaratıcı kategorisinde Turusen Yüzbaş ile dalış eşi Seyhan Tavukçular, akıllı cihaz kategorisinde ise Serdar Avcı ile dalış eşi Mustafa Arif Perçin birinci oldu.

Yaratıcı film kategorisi ve video 60 saniye kategorilerinde Erkan Balk ile dalış eşi Olcay Yılmaz, tema film kategorisinde Sinan Eruçar ile dalış eşi Fatma Memnune Eruçar birinciliği elde etti.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
