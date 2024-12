Sabit İhtimalli Bahis

minimum 10 TL

20 dakika

Oranlar Kesintiler



(Her 1 TL için)



1.01'den 1.09'a kadar 70 kuruş 1.10'dan 1.19'a kadar 65 kuruş 1.20'den 1.30'a kadar 60 kuruş 1.35'den 1.50'ye kadar 55 kuruş 1.55'den 1.65'e kadar 50 kuruş 1.70'den 1.85'e kadar 45 kuruş 1.90'dan 2.20'ye kadar 40 kuruş 2.30'dan 2.70'ye kadar 35 kuruş 2.80'den 3.30'a kadar 30 kuruş 3.40'dan 4.00'a kadar 25 kuruş 4.25'den 5.00'a kadar 20 kuruş 5.50'den 6.50'ye kadar 15 kuruş 7.00'dan 10.00'a kadar 10 kuruş 12.00'dan 14.00'a kadar 5 kuruş 16.00'dan 100.00'a kadar Kesinti



uygulanmaz





Ülkemizde büyük bir ilgi ile takip edilen at yarışlarında yeni sistem hayata geçirildi.'da. Sabit Oran'la ganyan oyna, bundan sonra ne kadar kazanacağını bilmek için yarış sonunu bekleme!Yarıştan at çıkarılması gibi bir durum olmadığı sürece kazanç etkilenmez.'te oyunlar, Merkezi Bahis Sistemi tarafından, koşu başlamadan 20 dakika önce bahse açılır. Bu süre içerisinde oranlar değişebilir. Üyenin kuponu yaptığı andaki oran geçerli sayılır.Müşterek bahislerde oranlar yarış bitimine kadar değişebilir ve kazanç bahislerin kapandığı andaki oranlar üzerinden hesaplanır. Sabit ihtimalli bahiste ise oranlar bahse açıldıktan sonra değişebilir fakat kazanç bahsin oynandığı andaki orana göre hesaplanır.Sabit İhtimalli yarışlarda yalnızca Ganyan bahisleri oynanabilir. Bir kuponda sadece tek bir at seçilebilir. Birden fazla at seçimi yapılmaz. Eküri kuralı geçerli değildir.Sabit İhtimalli Bahis'te yarışseverlerolmak üzere kupon yapabilirler. Yarışseverler kuponlarına yatırmak isteyecekleri miktarı kendileri belirlerler.Sabit İhtimalli Bahis'te kazanç, kullanıcının kuponunu yaptığı andaki oran üzerinden hesaplanır. Hesaplama yaparken kuponun oranı ve yatırılan tutar çarpılarak toplam kazanç hesaplanır.Sabit İhtimalli Bahisler, yarış başlangıç saatindenönce bahse açılır.Sabit İhtimalli Bahis'te kesinti, koşudaki bir atın yarıştan çıkması durumunda uygulanır. Kesinti, yarıştan çıkan atın oranına göre yapılır. Yatırılan bahis tutarından daha fazla kesinti yapılamaz.Sabit İhtimalli Bahis'te bir atın yarıştan çekilmesi durumunda kesinti, kazanç üzerinden yapılır. Kaybeden kuponlar için bir kesinti uygulanmaz. Bir yarışta iki atın değerlendirilmeye alınmaması durumunda maksimum kesinti 70 kuruş değil 90 kuruş olarak belirlenecektir.Sabit İhtimalli Bahislerde yarıştan bir at çıkması durumunda kazanan kuponlar için kesinti yapılır. Kullanıcının oynadığı andaki oran sabit kalacağı için bahis tutarı aynı kalır. Kesinti tutarı hesaplandıktan sonra net kazanç kullanıcının hesabına yatırılır. Kullanıcıların oynadığı atın koşmaz durumuna düşmesi, başka bir sebepten değerlendirilmeye alınmaması veya koşuya katılmaması durumunda ise kupon iade edilir.Sabit İhtimalli Bahislerde kuponlar iptal edilemez ancak bahis yapılan atın yarıştan çıkması durumunda kupon bedeli iade edilir.Sabit İhtimalli Bahislerde kuponlar yarış bittikten sonra değerlendirilir. Kazanan kuponlar, sonuçlandırma sırasında kesinleşir ve kazanç hesaplanır.Sabit ihtimalli Bahislerde at başı durumu iki veya daha fazla atın aynı sırada yarışı tamamlaması durumunda gerçekleşir. Bu durumda kazançlar ve bahis miktarları yeniden ayarlanır. Toplam kazanç, yarışı aynı sırada bitiren at sayısına bölünür.Sabit İhtimalli Bahislerde Eküri kuralı yoktur.

Sabit İhtimalli Bahislerde minimum kupon tutarı 10 TL'dir. Maksimum kupon tutarı ise seçilen ata bağlı olarak değişebilmektedir. Her at için belirlenmiş üst limitler bulunur. Bu limitler seçilen atın oranına göre değişikliklik göstermektedir.



Vokover (Walk Over) Nedir?



Koşuya katılan birden fazla atın, koşuda bulunmadığı durumu ifade eder. Herhangi bir koşuda Vokover gerçekleşirse ya da koşu iptal edilirse, koşuya katılan atlar "çıkan at" olarak değerlendirilerek bu at/atlara oynanmış bahis tutarları iade edilir.