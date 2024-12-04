Ülkemizde büyük bir ilgi ile takip edilen at yarışlarında yeni sistem hayata geçirildi. Altılıganyan.com'da 'Sabit Oran' dönemi başladı. Sabit Oran'la ganyan oyna, bundan sonra ne kadar kazanacağını bilmek için yarış sonunu bekleme!
Sabit İhtimalli Bahis, at yarışlarının sonucuna önceden belirlenmiş oranlarla bahis yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu oranlar yarış başlamadan önce açıklanır ve yarış başlayana kadar güncellenebilir. Kazanç, kupon yapılan andaki orana göre hesaplanır. Yarıştan at çıkarılması gibi bir durum olmadığı sürece kazanç etkilenmez.
Sabit İhtimalli Bahis Nasıl Oynanır?
Sabit İhtimalli Bahis'te oyunlar, Merkezi Bahis Sistemi tarafından, koşu başlamadan 20 dakika önce bahse açılır. Bu süre içerisinde oranlar değişebilir. Üyenin kuponu yaptığı andaki oran geçerli sayılır.
Müşterek Yarışlar ile Sabit İhtimalli Yarışlar Arasındaki Fark Nedir?
Müşterek bahislerde oranlar yarış bitimine kadar değişebilir ve kazanç bahislerin kapandığı andaki oranlar üzerinden hesaplanır. Sabit ihtimalli bahiste ise oranlar bahse açıldıktan sonra değişebilir fakat kazanç bahsin oynandığı andaki orana göre hesaplanır.
Sabit İhtimalli Yarışlarda Hangi Bahislere Oynayabilirim?
Sabit İhtimalli yarışlarda yalnızca Ganyan bahisleri oynanabilir. Bir kuponda sadece tek bir at seçilebilir. Birden fazla at seçimi yapılmaz. Eküri kuralı geçerli değildir.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kupon Bedeli Nasıl Hesaplanır?
Sabit İhtimalli Bahis'te yarışseverler minimum 10 TL olmak üzere kupon yapabilirler. Yarışseverler kuponlarına yatırmak isteyecekleri miktarı kendileri belirlerler.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kazanç Nasıl Hesaplanır?
Sabit İhtimalli Bahis'te kazanç, kullanıcının kuponunu yaptığı andaki oran üzerinden hesaplanır. Hesaplama yaparken kuponun oranı ve yatırılan tutar çarpılarak toplam kazanç hesaplanır.
Sabit İhtimalli Bahisler Ne Zaman Açılır?
Sabit İhtimalli Bahisler, yarış başlangıç saatinden 20 dakika önce bahse açılır.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kesinti Nedir? Hangi Durumlarda Uygulanır?
Sabit İhtimalli Bahis'te kesinti, koşudaki bir atın yarıştan çıkması durumunda uygulanır. Kesinti, yarıştan çıkan atın oranına göre yapılır. Yatırılan bahis tutarından daha fazla kesinti yapılamaz.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kesinti Nasıl Hesaplanır?
Sabit İhtimalli Bahis'te bir atın yarıştan çekilmesi durumunda kesinti, kazanç üzerinden yapılır. Kaybeden kuponlar için bir kesinti uygulanmaz. Bir yarışta iki atın değerlendirilmeye alınmaması durumunda maksimum kesinti 70 kuruş değil 90 kuruş olarak belirlenecektir.
Sabit İhtimalli Bahislerde Çıkan At Durumları Nasıl Değerlendirilir?
Sabit İhtimalli Bahislerde yarıştan bir at çıkması durumunda kazanan kuponlar için kesinti yapılır. Kullanıcının oynadığı andaki oran sabit kalacağı için bahis tutarı aynı kalır. Kesinti tutarı hesaplandıktan sonra net kazanç kullanıcının hesabına yatırılır. Kullanıcıların oynadığı atın koşmaz durumuna düşmesi, başka bir sebepten değerlendirilmeye alınmaması veya koşuya katılmaması durumunda ise kupon iade edilir.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kupon İptal Edilebilir mi?
Sabit İhtimalli Bahislerde kuponlar iptal edilemez ancak bahis yapılan atın yarıştan çıkması durumunda kupon bedeli iade edilir.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kupon Değerlendirme Ne Zaman Yapılır?
Sabit İhtimalli Bahislerde kuponlar yarış bittikten sonra değerlendirilir. Kazanan kuponlar, sonuçlandırma sırasında kesinleşir ve kazanç hesaplanır.
Sabit İhtimalli Bahislerde At Başı Nasıl Uygulanır?
Sabit ihtimalli Bahislerde at başı durumu iki veya daha fazla atın aynı sırada yarışı tamamlaması durumunda gerçekleşir. Bu durumda kazançlar ve bahis miktarları yeniden ayarlanır. Toplam kazanç, yarışı aynı sırada bitiren at sayısına bölünür.
Sabit İhtimalli Bahislerde Eküri Kuralı Var mıdır?
Sabit İhtimalli Bahislerde Eküri kuralı yoktur.
Sabit İhtimalli Bahislerde Minimum ve Maksimum Kupon Tutarı Ne Kadar?
Sabit İhtimalli Bahislerde minimum kupon tutarı 10 TL'dir. Maksimum kupon tutarı ise seçilen ata bağlı olarak değişebilmektedir. Her at için belirlenmiş üst limitler bulunur. Bu limitler seçilen atın oranına göre değişikliklik göstermektedir.
Sabit İhtimalli Bahis, at yarışlarının sonucuna önceden belirlenmiş oranlarla bahis yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu oranlar yarış başlamadan önce açıklanır ve yarış başlayana kadar güncellenebilir. Kazanç, kupon yapılan andaki orana göre hesaplanır. Yarıştan at çıkarılması gibi bir durum olmadığı sürece kazanç etkilenmez.
Sabit İhtimalli Bahis Nasıl Oynanır?
Sabit İhtimalli Bahis'te oyunlar, Merkezi Bahis Sistemi tarafından, koşu başlamadan 20 dakika önce bahse açılır. Bu süre içerisinde oranlar değişebilir. Üyenin kuponu yaptığı andaki oran geçerli sayılır.
Müşterek Yarışlar ile Sabit İhtimalli Yarışlar Arasındaki Fark Nedir?
Müşterek bahislerde oranlar yarış bitimine kadar değişebilir ve kazanç bahislerin kapandığı andaki oranlar üzerinden hesaplanır. Sabit ihtimalli bahiste ise oranlar bahse açıldıktan sonra değişebilir fakat kazanç bahsin oynandığı andaki orana göre hesaplanır.
Sabit İhtimalli Yarışlarda Hangi Bahislere Oynayabilirim?
Sabit İhtimalli yarışlarda yalnızca Ganyan bahisleri oynanabilir. Bir kuponda sadece tek bir at seçilebilir. Birden fazla at seçimi yapılmaz. Eküri kuralı geçerli değildir.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kupon Bedeli Nasıl Hesaplanır?
Sabit İhtimalli Bahis'te yarışseverler minimum 10 TL olmak üzere kupon yapabilirler. Yarışseverler kuponlarına yatırmak isteyecekleri miktarı kendileri belirlerler.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kazanç Nasıl Hesaplanır?
Sabit İhtimalli Bahis'te kazanç, kullanıcının kuponunu yaptığı andaki oran üzerinden hesaplanır. Hesaplama yaparken kuponun oranı ve yatırılan tutar çarpılarak toplam kazanç hesaplanır.
Sabit İhtimalli Bahisler Ne Zaman Açılır?
Sabit İhtimalli Bahisler, yarış başlangıç saatinden 20 dakika önce bahse açılır.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kesinti Nedir? Hangi Durumlarda Uygulanır?
Sabit İhtimalli Bahis'te kesinti, koşudaki bir atın yarıştan çıkması durumunda uygulanır. Kesinti, yarıştan çıkan atın oranına göre yapılır. Yatırılan bahis tutarından daha fazla kesinti yapılamaz.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kesinti Nasıl Hesaplanır?
Sabit İhtimalli Bahis'te bir atın yarıştan çekilmesi durumunda kesinti, kazanç üzerinden yapılır. Kaybeden kuponlar için bir kesinti uygulanmaz. Bir yarışta iki atın değerlendirilmeye alınmaması durumunda maksimum kesinti 70 kuruş değil 90 kuruş olarak belirlenecektir.
|Oranlar
| Kesintiler
(Her 1 TL için)
|1.01'den 1.09'a kadar
|70 kuruş
|1.10'dan 1.19'a kadar
|65 kuruş
|1.20'den 1.30'a kadar
|60 kuruş
|1.35'den 1.50'ye kadar
|55 kuruş
|1.55'den 1.65'e kadar
|50 kuruş
|1.70'den 1.85'e kadar
|45 kuruş
|1.90'dan 2.20'ye kadar
|40 kuruş
|2.30'dan 2.70'ye kadar
|35 kuruş
|2.80'den 3.30'a kadar
|30 kuruş
|3.40'dan 4.00'a kadar
|25 kuruş
|4.25'den 5.00'a kadar
|20 kuruş
|5.50'den 6.50'ye kadar
|15 kuruş
|7.00'dan 10.00'a kadar
|10 kuruş
|12.00'dan 14.00'a kadar
|5 kuruş
|16.00'dan 100.00'a kadar
| Kesinti
uygulanmaz
Sabit İhtimalli Bahislerde yarıştan bir at çıkması durumunda kazanan kuponlar için kesinti yapılır. Kullanıcının oynadığı andaki oran sabit kalacağı için bahis tutarı aynı kalır. Kesinti tutarı hesaplandıktan sonra net kazanç kullanıcının hesabına yatırılır. Kullanıcıların oynadığı atın koşmaz durumuna düşmesi, başka bir sebepten değerlendirilmeye alınmaması veya koşuya katılmaması durumunda ise kupon iade edilir.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kupon İptal Edilebilir mi?
Sabit İhtimalli Bahislerde kuponlar iptal edilemez ancak bahis yapılan atın yarıştan çıkması durumunda kupon bedeli iade edilir.
Sabit İhtimalli Bahislerde Kupon Değerlendirme Ne Zaman Yapılır?
Sabit İhtimalli Bahislerde kuponlar yarış bittikten sonra değerlendirilir. Kazanan kuponlar, sonuçlandırma sırasında kesinleşir ve kazanç hesaplanır.
Sabit İhtimalli Bahislerde At Başı Nasıl Uygulanır?
Sabit ihtimalli Bahislerde at başı durumu iki veya daha fazla atın aynı sırada yarışı tamamlaması durumunda gerçekleşir. Bu durumda kazançlar ve bahis miktarları yeniden ayarlanır. Toplam kazanç, yarışı aynı sırada bitiren at sayısına bölünür.
Sabit İhtimalli Bahislerde Eküri Kuralı Var mıdır?
Sabit İhtimalli Bahislerde Eküri kuralı yoktur.
Sabit İhtimalli Bahislerde Minimum ve Maksimum Kupon Tutarı Ne Kadar?
Sabit İhtimalli Bahislerde minimum kupon tutarı 10 TL'dir. Maksimum kupon tutarı ise seçilen ata bağlı olarak değişebilmektedir. Her at için belirlenmiş üst limitler bulunur. Bu limitler seçilen atın oranına göre değişikliklik göstermektedir.
Vokover (Walk Over) Nedir?
Koşuya katılan birden fazla atın, koşuda bulunmadığı durumu ifade eder. Herhangi bir koşuda Vokover gerçekleşirse ya da koşu iptal edilirse, koşuya katılan atlar "çıkan at" olarak değerlendirilerek bu at/atlara oynanmış bahis tutarları iade edilir.