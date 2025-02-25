Altı maç sonra dönen Yunus Akgün cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, 6 resmi maçın ardından forma giydiği müsabakada cezalı duruma düştü.
Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında sahaya çıkan Yunus, yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maç kaçırdı.
Derbinin 69. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine oyuna giren Yunus, 6 maç sonra formasına kavuştu. Müsabakanın 90+2. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Yunus, 26. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında sahaya çıkan Yunus, yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maç kaçırdı.
Derbinin 69. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine oyuna giren Yunus, 6 maç sonra formasına kavuştu. Müsabakanın 90+2. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Yunus, 26. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
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