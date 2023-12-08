Altay yeni teknik direktörünü açıkladı

Altay teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay yeni teknik direktörünü açıkladı
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08 Aralık 2023 19:26
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bu sezonki 4. teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde asbaşkan Erdal Kırtaş ile bir araya gelerek sözleşme imzaladığı belirtildi.

Altay'da bu sezon daha önce teknik direktör olarak Ayhan Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan görev almıştı.

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