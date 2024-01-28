İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında Newport County ile Manchester United karşı karşıya geldi. Rodney Parade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 4-2'lik skorla kazandı.
Manchester United, 7. dakikada Bruno Fernandes ve 13. dakikada Kobbie Mainoo'nun golüyle bir anda skoru 2-0'a getirdi.
İngiltere 4. lig takımı Newport, 36. dakikada Bryn Morris ve 47. dakikada Will Evans'ın golleriyle skoru eşitledi.
Manchester United'ı öne geçiren golü 68. dakikada Antony kaydetti. Rasmus Höjlund, 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.
Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve mücadelede 4 kurtarış yaptı, 2 şutta ise gole engel olamadı.
Manchester United, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.
Manchester United, 7. dakikada Bruno Fernandes ve 13. dakikada Kobbie Mainoo'nun golüyle bir anda skoru 2-0'a getirdi.
İngiltere 4. lig takımı Newport, 36. dakikada Bryn Morris ve 47. dakikada Will Evans'ın golleriyle skoru eşitledi.
Manchester United'ı öne geçiren golü 68. dakikada Antony kaydetti. Rasmus Höjlund, 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.
Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve mücadelede 4 kurtarış yaptı, 2 şutta ise gole engel olamadı.
Manchester United, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.
Altay Bayındır, bu şutta gole engel olamadı.pic.twitter.com/jFRwI1jwEE
— Sporxtv (@sporxtv) January 28, 2024
Altay Bayındır, Newport County deplasmanında kalesinde ikinci golü gördü.pic.twitter.com/IgY11AgSia
— Sporxtv (@sporxtv) January 28, 2024