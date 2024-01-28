Altay Bayındır, bu şutta gole engel olamadı.pic.twitter.com/jFRwI1jwEE



— Sporxtv (@sporxtv) January 28, 2024

Altay Bayındır, Newport County deplasmanında kalesinde ikinci golü gördü.pic.twitter.com/IgY11AgSia



— Sporxtv (@sporxtv) January 28, 2024

İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında Newport County ile Manchester United karşı karşıya geldi. Rodney Parade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 4-2'lik skorla kazandı.Manchester United, 7. dakikada Bruno Fernandes ve 13. dakikada Kobbie Mainoo'nun golüyle bir anda skoru 2-0'a getirdi.İngiltere 4. lig takımı Newport, 36. dakikada Bryn Morris ve 47. dakikada Will Evans'ın golleriyle skoru eşitledi.Manchester United'ı öne geçiren golü 68. dakikada Antony kaydetti. Rasmus Höjlund, 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.Manchester United, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.