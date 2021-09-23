Altay'dan karaborsa hamlesi: İptal!

Altay, Beşiktaş maçı için karaborsadan satılan biletleri iptal ettirecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay'dan karaborsa hamlesi: İptal!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2021 16:46
Altay Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili karaborsadan alınan biletlerin iptal edileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı için karaborsa bilet satışının yapıldığı yönünde bilgilerin kulübe iletildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili hukuki girişimlerin başlatıldığın vurgulanırken,"Karaborsa biletlerin iptaline yönelik çalışmalar başlatılmıştır. İptal edilen biletlerle ilgili olarak kulübümüz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yasal olmayan yollarla bilet satışı yapan platformlardan bilet alınmamasını önemle rica ederiz. Ayrıca bu şekilde bilet satışı yaptığı tespit edilen kişiler hakkında da yasal işlem başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.