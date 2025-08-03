Altay'da yeni sezon hazırlığı çalkantılı

03 Ağustos
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:00
03 Ağustos
Greuther Fürth-Dynamo Dresden
3-288'
03 Ağustos
Hannover 96-Kaiserslautern
1-088'
03 Ağustos
Magdeburg-E.Braunschweig
0-186'
03 Ağustos
Genk-Royal Antwerp
1-188'
03 Ağustos
Cercle Brugge-Anderlecht
17:00
03 Ağustos
Union St.Gilloise-OH Leuven
19:30
03 Ağustos
Sporting Charleroi-St.Truiden
20:15
03 Ağustos
Grazer AK-Austria Wien
18:00
03 Ağustos
Rapid Wien-BW Linz
18:00
03 Ağustos
Thun-Lausanne
2-058'
03 Ağustos
Sion-Lugano
17:30
03 Ağustos
FC Luzern-FC Zürich
17:30
03 Ağustos
Akron Togliatti-S. Moskova
1-1
03 Ağustos
Baltika-Torpedo Moscow
0-0IPT
03 Ağustos
Baltika-FC Orenburg
1-028'
03 Ağustos
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
18:00
03 Ağustos
Dynamo Makhachkala-FK Akhmat
20:30
03 Ağustos
Stockport County-Bolton Wanderers
2-0
03 Ağustos
SPG HOGO Wels-Floridsdorfer AC
0-3
03 Ağustos
Yverdon-FC Stade Lausanne-Ouchy
1-257'
03 Ağustos
Etiole Carouge-FC Vaduz
17:30
03 Ağustos
Randers FC-Silkeborg
1-057'
03 Ağustos
Soenderjyske-FC Nordsjaelland
1-157'
03 Ağustos
AGF-FC Midtjylland
17:00
03 Ağustos
Broendby IF-Viborg
19:00
03 Ağustos
Hamarkameratene-Bodo/Glimt
0-245'
03 Ağustos
KFUM-Rosenborg
18:00
03 Ağustos
Molde-Bryne
18:00
03 Ağustos
Stroemsgodset-FK Haugesund
18:00
03 Ağustos
Vaalerenga-Sandefjord
18:00
03 Ağustos
Cracovia-Lechia Gdansk
0-128'
03 Ağustos
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
0-0ERT
03 Ağustos
Radomiak Radom-Rakow
18:30
03 Ağustos
Legia Warszawa-Arka Gdynia
21:15
03 Ağustos
Waterford FC-St. Patrick's Athletic
18:00
03 Ağustos
Shamrock -Derry City
21:00
03 Ağustos
Falkirk-Dundee United
0-017'
03 Ağustos
Dundee FC-Hibernian
17:00
03 Ağustos
Celtic-St. Mirren
18:30
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Botafogo RJ-Cruzeiro
22:00
03 Ağustos
Corinthians-Fortaleza
22:00
04 Ağustos
Atletico MG-Red Bull Bragantino
00:30
04 Ağustos
Ceara-Flamengo
00:30
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04 Ağustos
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02:30
03 Ağustos
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3-1
03 Ağustos
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03 Ağustos
Karpaty-Polissya Zhytomyr
18:00
03 Ağustos
Angers-Olympique Saumur
2-0
03 Ağustos
Tottenham-Newcastle
1-1
03 Ağustos
Ajax-AS Monaco
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Alkmaar-OFI Crete
16:00
03 Ağustos
ADO Den Haag-Olympiakos
0-115'
03 Ağustos
Leicester City-Fiorentina
17:00
03 Ağustos
Cremonese-Pro Patria
17:00
03 Ağustos
Kayserispor-Göztepe
17:00
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Lecce-Carrarese
18:30
03 Ağustos
Maritimo-Nacional
19:00
03 Ağustos
Sudtirol-Verona
19:30
03 Ağustos
SSC Napoli-Brest
20:00
03 Ağustos
Real Oviedo-Helmond
20:00
03 Ağustos
Girona-Wolves
21:00
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21:00
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M. United-Everton
00:00
04 Ağustos
SSC Napoli-Casertana
11:00
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Beijing Guoan-Tianjin Jinmen Tiger
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03 Ağustos
SKA-Khabarovsk-Torpedo Moscow
1-0
03 Ağustos
Spartak Kostroma-Neftekhimik
1-055'
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Chornomorets-Arsenal Tula
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SJK-FC KTP
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3-145'
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20:30
03 Ağustos
Novorizontino-Avai FC
22:00
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Chapecoense-CRB
22:00
04 Ağustos
Athletico Paranaense-Paysandu
00:30
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Landskrona BoIS-Vasteras SK
0-017'
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Haecken-Elfsborg
0-056'
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1-161'
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Altay'da yeni sezon hazırlığı çalkantılı

Yeni sezon öncesi hem maddi hem de yönetimsel sıkıntılar yaşayan Altay, zorlu bir döneme girdi.

calendar 03 Ağustos 2025 14:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da yeni sezon hazırlığı çalkantılı
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesi maddi sorunlar ve yönetimsel sıkıntılarla karşı karşıya geldi.

İzmir temsilcisinde 28 Mayıs'ta göreve gelen Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin ömrü sadece 2 ay sürdü. Kulübün 2022'de başlayan transfer yasağının 3 dönem daha uzadığı ortaya çıkarken, Gürüz ve yönetimi kısa sürede tepki çekerek seçime gitmek zorunda kaldı. Başkan Gürüz özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilirken, yatırımcı Vahdettin Heyal'in iki kez çekildiğini açıklaması ve takımdaki ayrılıklar yönetimin sonu oldu. Üst üste 2 kez küme düşerek 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönen Altay yine çalkantılı bir döneme girdi.

Altay'da 28 Mayıs'taki genel kurul öncesi prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Tuna Üzümcü göreve başlamadan istifasını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu kadrodan ayrılırken, Üzümcü'nün yerine göreve getirilen teknik patron Ramazan Kurşunlu genç ağırlıklı kadroyu lige hazırlamak zorunda kaldı. İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle futbolu bırakma kararı alan 39 yaşındaki Deniz Kadah'ın yanı sıra Onur Efe, Yunus Efe, Kuban, Ali, Yusuf, Arda ve Emre yuvadan uçtu. Bu gelişmeler üzerine ikinci kez yönetime talip olan Sinan Kanlı, imza kampanyası başlatarak kongre kararı alınmasına öncülük etti. Altay'da 16 Ağustos'ta yapılacak seçim öncesi puan silme cezaları kapıya dayandı.

AFYON KAMPI ERTELENDİ


Altay'ın dün başlaması gereken Afyonkarahisar kampı kulüpte yaşanan yönetimsel sorunlar nedeniyle ertelendi. Siyah-beyazlıların bir hafta daha kendi tesislerinde antrenmanlarına devam edeceği bildirildi. İzmir ekibinin 18 Ağustos'ta başlaması planlanan Kırgızistan kampı gündemden çıktı. Yönetime talip olup, adli bir olaya karışması nedeniyle kendisi yerine başka bir başkan adayı belirlemeye hazırlanan Sinan Kanlı ve 2 ay önce yolların ayrıldığı Eski Kulüp Müdürü Atakan Atalay'ın kulüpte çalışmalara başladığı öğrenildi. Kanlı ve Atalay'ın öncelikle FIFA dosyalarını çözüp puan silme cezalarının önüne geçmek için mesaiye başladığı ifade edildi. Altay'a son olarak eski futbolculardan Edin Cocalic'in alacağı nedeniyle 6 puan silme cezası çıktığı öğrenilmişti.

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