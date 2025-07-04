Altay'da Ramazan Kurşunlu imzaladı

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da maça dahi çıkmadan istifa eden teknik direktör Tuna Üzümcü'nün ayrılışının ardından takımın başına Ramazan Kurşunlu geçti. Siyah-beyazlı yönetim, 43 yaşındaki çalıştırıcı Ramazan Kurşunlu ile sözleşme imzaladı.





Altay'ın altyapısında yetişen ve takımın eski kalecisi olan genç teknik adam Ramazan Kurşunlu daha önce Bandırmaspor, Menemenspor, Balıkesirspor, Turgutluspor, Bayburt Özel İdare ve Tepecikspor gibi kulüpleri çalıştırdı. 43 yaşındaki Ramazan Kurşunlu, Levent Eriş ve Hikmet Karaman gibi isimlerin de teknik heyetlerinde antrenör olarak yer almıştı.





Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Yönetim kurulumuz teknik direktör Razaman Kurşunlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Prof. Dr. Sayın Adnan Yüksel Gürüz, iş programı nedeniyle şehir dışında bulunmasından dolayı basın toplantısına telefonla katılarak hocamıza başarılar dilemiştir. Şirketin devrini alan yönetim kurulu üyemiz Hakkı Görkem Gürüz'ün imzasıyla takımımızın 2025-2026 sezonu hazırlık dönemi resmen başlamıştır" denildi.

EFE SARIKAYA ALANYASPOR'DA





ALTAY'ın altyapısından yetişip geçen sezon Fransa Lig 2 takımı Grenoble'de forma giyen stoper Efe Sarıkaya Süper Lig'in yolunu tuttu. Altay'da sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan altyapı patentli 19 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor'a gitti. 2022 yılında profesyonelliğe adım atan oyuncu, Alanyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.



