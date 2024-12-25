Altay'da iki oyuncu sözleşme yeniledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 8 puanla düşme hattında giren Altay'da yönetim sözleşmeleri sezon sonunda bitecek iki savunma oyuncusuyla kontrat yeniledi.



Siyah-beyazlılar, 36 yaşındaki tecrübeli sol bek Özgür Özkaya'nın mukavelesini 2026 yılına kadar, 22 yaşındaki genç stoper Kuban Altunbudak'ın sözleşmesini ise 2027 yılına kadar uzattı.



İzmir ekibinde 7'nci sezonunu geçiren Özgür ile takımda 2'nci sezonunu geçiren Kuban ilk yarıda 10'ar karşılaşmada görev yaptı. Ligde 10'uncu haftada iç sahada oynanan Adana 01 FK maçında sakatlanan takım kaptanlarından Özgür 6 maç forma giyemedi. Deneyimli savunmacı son olarak Kırklarelispor deplasmanında 78'inci dakikada oyuna girdi.



