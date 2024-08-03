Altay'da 3 genç göze girdi

Altay'da santrfor Ünal Alihan Kavlak A takıma alındı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da 3 genç göze girdi
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03 Ağustos 2024 16:23
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da bir süredir denemeye alınan altyapı patentli genç oyunculardan 3'ü teknik ekibin gözüne girerek A takım kadrosuna dahil edildi.

Siyah-beyazlılarda geçen sezon U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Ali Solmaz, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Özay Hepgüler ve 18 yaşındaki santrfor Ünal Alihan Kavlak sergiledikleri performansla Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'dan geçer not aldı. Üç genç futbolcunun yeni sezonda siyah-beyazlı formayla 2'nci Lig'de boy göstermesi bekleniyor. A takımla antrenmanlara çıkan diğer 7-8 genç futbolcunun ise zaman zaman A takımla çalışmalara katılacağı belirtildi.

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