Altay Bayındır: "Hocam kırmızı kart verdin, yetmiyor mu?"

Fenerbahçe'de kaleci Altay'ın Denizlispor maçı hakemi Ali Palabıyık'a sözleri ekrana yansıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır: 'Hocam kırmızı kart verdin, yetmiyor mu?'
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06 Aralık 2020 20:33
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Altay Bayındır'in maçın hakemi Ali Palabıyık'a isyanı ekrana yansıdı.

Tartışmalı bir pozisyon sonrasında Serdar Aziz'e verilen kırmızı kart üzerinden tepki gösteren genç kaleci, "Daha ilk dakikadan ne bu ya? Hocam kırmızı kart verdin yetmiyor mu?" şeklinde seslendi.

Denizlispor'un 56. dakikada Murawski ile kullandığı penaltıyı kurtaran Altay, hemen sonrasında da 1 dakika içinde 3 net pozisyonda gole izin vermeyerek kalesinde devleşti.



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