Altay Bayındır efsanelerin izinde

4 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesini 4 yıl daha uzatan kaleci Altay Bayındır, 138 maçta forma giydi. 24 yaşındaki milli file bekçisi, 11 maçta daha oynarsa 6 sezonda 148 maç forma giyen efsanelerden Engin İpekoğlu'nu geçerek en fazla forma giyen 9. kaleci olacak.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır efsanelerin izinde
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24 Mart 2023 11:44
Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden itibaren ilk 11'in değişmez ismi olan kaleci Altay Bayındır performansıyla yeni efsane olma yolunda ilerliyor.

Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren ve 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli kaleci, Fenerbahçe'de Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile süre gelen yerli kaleci geleneğini devam ettiriyor. Altay, bu isimler gibi sarı-lacivertli takımda efsane olmak istiyor.

Bugüne kadar 138 maçta Fenerbahçe forması giyen Altay, 11 maç daha oynarsa Fenerbahçe'de 6 sezonda 148 kez forma giyen Engin İpekoğlu'nu geçecek ve Fenerbahçe tarihinin en fazla forma giyen 9. kalecisi olacak.

Henüz 4 sezonda 138 kez forma giyen Altay, bu performansla kulüp tarihinin en çok forma giyen kalecisi olabilir.

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