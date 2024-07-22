Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, NBA'in EuroLeague'e kıyasla skor üretmesi daha kolay bir lig olduğu fikrine katılmadığını açıkladı.



Fatih Altaylı'ya yaptığı röportajda Alperen, NBA'de sayı atmanın Avrupa'ya göre daha kolay olduğu yönündeki uzun süredir devam eden tartışmaya değindi.



Alperen, Amerikalı yıldızların NBA'de kolayca sayı bulduğunu gören Avrupalı oyuncuların böyle bir fikre kapıldığını açıklarken, oyun temposu ve hızlı hücum fırsatları gibi faktörlerin NBA'de skor üretmeyi zorlaştırdığını da sözlerine ekledi:



"Gitmeden önce bakıyorsun, LeBron 50 atıyor, bilmediğin bir oyuncu 50 atıyor. Orada sayı atmak daha kolay diye düşünüyorsun. Oraya gittiğinde işler öyle olmuyor.



Ben de 'Avrupada daha zor, Amerika'da daha kolay' diyordum. Fakat oraya gidince öyle olmadığını görüyorsun. ABD'de salon biraz daha büyük. Burada daha çok set oyunu var. Orada daha çok birebir ve hızlı hücum oyunları var."



Nikola Jokic ve Luka Doncic gibi NBA yıldızları geçmişte, daha katı hücum ve savunma kuralları nedeniyle Avrupa'da skor üretmenin NBA'e göre daha zor olduğundan bahsetmişti.





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