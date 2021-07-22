Alper Potuk'tan Fenerbahçe ve yabancı sınırı tepkisi

Ankaragücü'nden ayrılarak Rizespor'a imza atan Alper Potuk, Fenerbahçe'ye attığı golden sonra yaptığı "sus" işaretinin nedenini, transfer sürecini ve yabancı sınırıyla ilgili tepkisini dile getirdi.



beIN Sports'a verdiği röportajda kendisini en çok isteyen takım Rizespor olduğu için böyle bir karar aldığını belirten Alper, "Geçen sene ligi tamamladıktan sonra 3-4-5 takımın çok ciddi ilgisi oldu, onlara teşekkür ederim. Birkaç kulüple bayağı yol kat etmiştik ama sonradan Rizespor, çok daha baskılı isteyerek çıktı. Hocamızın da eski öğrencisi olmamdan dolayı, başkanımızın da isteğiyle Rizespor oldu, inşallah hayırlısı olur." dedi.



"FENERBAHÇE'DE YAPILAN AĞRIMA GİTMİŞTİ"



Fenerbahçe'ye attığı goldeki "sus" işaretinin nedeni sorulan Alper, "Fenerbahçe ile bağımız çok iyiydi. Hareketim ne Fenerbahçe taraftarına, ne camiaya. Orada kırıldığım bazı noktalar olmuştu. 5-6 sene full oynamış bir oyuncu, tarihte görülmemiş bir olay da yapmıştık, çok büyük indirim yapmıştım sözleşmede. 3 ay sonra takım bulmam istendi, tamam dedim, takım buldum. Bulunca farklı olaylar gelişti, çok üzüldüğüm noktalar olmuştu. 3 ay önce indirim yaptın, oynamadın, ses çıkarmadan, 3 ay sonra bana yapılan muameleler benim çok ağrıma gitmişti. Sonra ben kadro dışı kaldım. Federasyona verilen bir liste var, 1 kişi boş bırakıldı, benim ismim yazılmadı. O olaylara tepki olarak içinde kalmıştı, ben onu yaptım. Yoksa ne camiaya karşı, ne taraftara karşı yapılmış bir şey değildi." ifadelerini kullandı.



"HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN"



Yabancı sınırına karşı olanların kendisini yatarak para kazanmakla lanse etmesine sinirlendiğini de belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Yabancı tartışmasında çok ismim geçiyor, ondan da çok rahatsızım. Hiç oynamamış, hep yatarak gelmiş gibi lanse ediliyor. Çok boş konuşan olduğu için ülkemizde... 7 sene Fenerbahçe'de kaldım, 5 sene dünya yıldızları arasında hep sahada olan kişiydim. Son senede kadro dışı olayları olunca üzerime yığılmaya başlandı. Kimse beni başkasıyla karıştırmasın, ben çok büyük bonservis bedeliyle transfer oldum, 5 sezon full oynadım, beni bu konuşmalardan uzak tutsunlar, herkes kendi işine baksın. Yabancı kuralı olur olmaz, ben oynamaya devam edeceğim." diye konuştu.



