Almanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Kybunpark'ta oynanan J Grubu maçını Panzerler 2-0 kazandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Werner ile 77. dakikada Sane kaydetti.
Evinde Makedonya'ya karşı 2-1'lik bir mağlubiyet alan Almanya, böylece 4 haftada 9 puana ulaştı. Lihtenştayn ise henüz galibiyetle tanışamadı.
Grubun bir sonraki maç haftasında Almanya evinde Ermenistan ile karşılaşacak, Lihtenştayn ise Romanya deplasmanında sürpriz arayacak.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Werner ile 77. dakikada Sane kaydetti.
Evinde Makedonya'ya karşı 2-1'lik bir mağlubiyet alan Almanya, böylece 4 haftada 9 puana ulaştı. Lihtenştayn ise henüz galibiyetle tanışamadı.
Grubun bir sonraki maç haftasında Almanya evinde Ermenistan ile karşılaşacak, Lihtenştayn ise Romanya deplasmanında sürpriz arayacak.