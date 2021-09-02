Almanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Kybunpark'ta oynanan J Grubu maçını Panzerler 2-0 kazandı.



Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Werner ile 77. dakikada Sane kaydetti.



Evinde Makedonya'ya karşı 2-1'lik bir mağlubiyet alan Almanya, böylece 4 haftada 9 puana ulaştı. Lihtenştayn ise henüz galibiyetle tanışamadı.



Grubun bir sonraki maç haftasında Almanya evinde Ermenistan ile karşılaşacak, Lihtenştayn ise Romanya deplasmanında sürpriz arayacak.



