Almanya fazla zorlamadan kazandı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Almanya deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Almanya fazla zorlamadan kazandı
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02 Eylül 2021 23:39
Almanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Kybunpark'ta oynanan J Grubu maçını Panzerler 2-0 kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Werner ile 77. dakikada Sane kaydetti.

Evinde Makedonya'ya karşı 2-1'lik bir mağlubiyet alan Almanya, böylece 4 haftada 9 puana ulaştı. Lihtenştayn ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Almanya evinde Ermenistan ile karşılaşacak, Lihtenştayn ise Romanya deplasmanında sürpriz arayacak.


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