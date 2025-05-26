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Allen: "Cooper Flagg en fazla 1 kez All-Star olur"

Boston Celtics'in eski oyuncusu Tony Allen, Duke Üniversitesi'nin genç yıldızı Cooper Flagg hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Mayıs 2025 14:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Allen: 'Cooper Flagg en fazla 1 kez All-Star olur'
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Boston Celtics'in eski oyuncusu Tony Allen, Duke Üniversitesi'nin genç yıldızı Cooper Flagg hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

GrindCityMedia'nın YouTube kanalında konuşan Allen, Flagg'in NBA seviyesinde bir "franchise oyuncusu" olamayacağını savundu.

"Cooper Flagg'in bir takımın kaderini değiştireceğini düşünmüyorum," diyen Allen, genç yıldızı Andrei Kirilenko gibi geçmiş dönemin rol oyuncularına benzetti. "En fazla bir kez All-Star olur. Duke oyuncularını çok abartıyorlar, ben hiç oralı olamıyorum," şeklinde konuştu.

Haziran 2024'te Duke'a katılan 18 yaşındaki Flagg, ilk sezonunda etkileyici performanslar sergileyerek hem ACC Yılın Oyuncusu hem de Yılın Çaylağı ödüllerine layık görüldü. Notre Dame karşısında kaydettiği 42 sayıyla hem Duke hem de ACC tarihinde bir çaylak tarafından atılan en yüksek sayıya ulaştı.

Ancak Allen, bu kolej başarılarının NBA'de süper yıldız seviyesine ulaşmak için yeterli olmayabileceğini düşünüyor. "Onu Kevin Durant gibi görmüyorum," diyen Allen, Flagg'in skor gücünün NBA seviyesinde sınırlı kalabileceğini öne sürdü.

2025 NBA Draft Lotaryası'nı kazanan Dallas Mavericks, 39-43'lük sezon derecesini geliştirmek için ilk sıradan genç ve çok yönlü bir yetenek eklemeyi planlıyor. Kyrie Irving ve Anthony Davis'in liderliğindeki kadroya katılması beklenen Flagg, bu anlamda büyük bir fırsat sunuyor.

Dylan Harper, VJ Edgecombe, Ace Bailey ve Derik Queen gibi isimler de draftta ilk sıralardan seçilmesi beklenen diğer adaylar arasında.


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