Aliağa FK'nın bileği bükülmüyor

İzmir'in profesyonel liglerdeki yeni temsilcisi Aliağa Futbol, bu sezon oynadığı 4 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa FK'nın bileği bükülmüyor
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28 Eylül 2023 13:21
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Edirnespor (D) ve İnegöl Kafkas'ı yenip, Kepezspor'la berabere kalarak 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-siyahlılar, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayıp alkış topladı.

Kupada Turgutluspor deplasmanından uzatma bölümürde Oğuzhan'ın attığı 2 golle 3-1'lik zaferle dönen Aliağa, adını ikinci tura yazdırmayı başardı.

Aliağa FK, 4 resmi müsabakada 7 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.

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