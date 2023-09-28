Aliağa FK'nın bileği bükülmüyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Edirnespor (D) ve İnegöl Kafkas'ı yenip, Kepezspor'la berabere kalarak 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-siyahlılar, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayıp alkış topladı.
Kupada Turgutluspor deplasmanından uzatma bölümürde Oğuzhan'ın attığı 2 golle 3-1'lik zaferle dönen Aliağa, adını ikinci tura yazdırmayı başardı.
Aliağa FK, 4 resmi müsabakada 7 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.
Kupada Turgutluspor deplasmanından uzatma bölümürde Oğuzhan'ın attığı 2 golle 3-1'lik zaferle dönen Aliağa, adını ikinci tura yazdırmayı başardı.
Aliağa FK, 4 resmi müsabakada 7 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.