Ali Tandoğan: "Futbolda mucizeler vardır"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Tandoğan: 'Futbolda mucizeler vardır'
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21 Nisan 2021 19:16
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra, "Futbolda mucizeler olabilir. 6 maçımız var. Sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tandoğan, kısa bir süre takımla çalışma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Bu süre zarfında teknik ekibiyle uyumadan çalıştıklarını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

"Bütün ekibim ve ben oyuncu grubunun motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Mental olarak sıkıntılarımız vardı. Bugün 19 yaşında bir kalecimiz oynadı. Çok yürekli bir oyun sergiledik. Golü erken bulduk. Ardından istediğimiz oyunu 10-15 dakika oynayamadık. İkinci devre oyuncu değişikliğiyle başlayarak orta sahamızı güçlendirdik. Üstünlüğü elimize aldık. Ankaragücü çok dinamik bir takım. Defans arkasına top atacaklarını biliyorduk ama bir veya iki pozisyon verdik. Çok etkili ataklar vermedik rakibimize. Futbolda mucizeler olabilir. 6 maçımız var. Sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İnşallah istediklerimizi gerçekleştiririz."



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