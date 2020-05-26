Ali Koç'tan Süper Lig açıklaması

40-50 MİLYON DOLAR BORÇ AZALTTIK

SÜPER LİG İÇİN YORUMU

BU SALGIN HENÜZ BİTMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online bayramlaşma töreninde sarı-lacivertli camiaya yönelik önemli açıklamalar yaptı.İptal edilen spor organizasyonlarıyla ilgili konuşan Ali Koç, 12 Haziran'da başlaması beklenen Süper Lig hakkında da değerlendirmede bulundu. Ali Koç ayrıca kulübün ekonomik durumu ve koronavirüs süreciyle ilgili de konuştu.Bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar arasında da vefat edenler oldu. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Bu sürecin gerçek kahramanları onlar. Allah onlardan razı olsun. Hayatını kaybeden herkesin ailelerine başsağlığı diliyorum. Hem ülkemiz hem kulübümüz olağanüstü bir dönemden geçti. Bu dönemde Fenerbahçe neler yaşadı, neler yaptı? Çok şükür ki biz bu süreçte bir sağlık sorunu yaşamadık. Hiçbir vefatımız yaşanmadı. Virüs kapan arkadaşlarımız sağlıklarına kavuştu.Spor ekonomisi açısından, aslında benim düşüncem esas olumsuz etkilerini önümüzdeki sezon göreceğiz. Önümüzdeki sezon sponsorların durumu ne olacak, emin değiliz. Muhtelif sponsorlar kapımızı çalıyorlar şimdiden. Kombineler, maç biletleri ne olacak bilmiyoruz. Bu süreçte beklemediğimiz şeyler oluyor. Yayıncı kuruluş, gelecek sezon için neler talep edecek bilmiyoruz. Spor ekonomisi çok etkilenecek. Bunun sonuçlarını yaşayarak göreceğiz. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Kenetlenmeye, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir döneme giriyoruz. Bugüne kadar camiamız elinden gelen desteği verdi. Biletler, kombineler, Fenerium'lar, Fener Ol'larda bize destek oldular. Gelirimizin yüzde 80'i bankalara gidiyor. Bu gemiyi yüzdürmek kolay değil ama öncelikli amacımız bu. 40-50 milyon dolarlık bir borç indirdik, yeni borç almadık. İlerleyen günlerde bu konuda açıklamalarımız olacak.Ülke açısından bakarsak; ülkemiz açısından zor bir süreç. Ülkemiz, çok iyi performans sergiledi. Bilhassa sağlığı yönetme açısından... Ülke olarak iyi bir sınav verdik. Ülkemizin kutuplaştığı ortamda değerler silsilesine, zincirine Türk halkı olarak imza attık. Gönül ister ki bunun devam etmesi. Sağlık konusunda salgın sürecini iyi yönettik. Sağlık Bakanımızın göstermiş olduğu liderlik, TV'lerde bizi bilgilendirmesi, tane tane anlatması, herkesin anlayacağı dilde anlatması, sakinleştirmesi, umut vermesi çok güzel bir liderlik örneği oldu. Sağlık altyapımız, çalışanlarımız, yatırımlarımızın ne kadar önemli olduğunu bu salgında yaşadık. Devlet ve millet olarak iyi bir imtihan verdik ama rehavete kapılmamak lazım. Nispeten kontrol altına alınsa da tamamen bitmedi. Devletimizin işlerini zorlaştırmadan yapılan uyarılara uymamız gerekiyor. Büyük resme bakınca da ülke olarak böyle yaptık.