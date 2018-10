Ali Koç'tan Divan Kurulu'nda çarpıcı sözler

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'ndaki diğer önemli açıklamaları...

''BAŞARIMIZI İSTEMEYEN BİR KİTLE VAR...''

''SADECE MAÇ VERİLERİ DEĞİL! 176 MESAJ...''

''HERKES KENDİ YOLUNA GİTTİ...''

''DEVAM KONUSUNDA BELKİ HATA YAPTIK''

''YOLLAYAN DA VAR, ALAN DA VAR!..''

''BANA VIZ GELİR, TIRIS GİDER''

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARIYLA İLGİLİ

3 TEMMUZ İÇİN: ''BU İŞ ÇOK UZADI''

''BİR BASIN KURULUŞU İLE SIKINTI YAŞADIK''

, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, birçok konuya açıklık getirirken, geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı 3 antrenörle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.Ali Koç sezon başında içinde bulundukları durumla ilgili konuşurkenYeni bir takım kurduk, sancılı olacağını biliyorduk. Özeleştiri yapmak gerekirse, çok fazla yeni oyuncuyu aynı anda sahaya sürdük, takım ruhunu kuramadık, Samandıra'da gereken tedbirleri çok güvenmemekten dolayı alamadık.Sadece futboldan değil kulübün zihniyetinin temelde değişmesinden bahsediyorum, kulübün işleyişini baştan aşağı değiştirmekten söz ediyorum. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde sürekli olarak kalması için çalışıyoruz. Zor olacağını biliyorduk.ifadelerini kullandı.Bu eşiklerin hepsini aşacak bilgi ve birikim var. İnandığımız yolda sonuna kadar gideceğiz, başarılı olacağız, buna inanıyoruz. Mücadele ettiği her alanda ses getiren bir kulüp olmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. İşler kötü gidince, virüsler de ortaya çıkıyor. BFutbol kötü gittiği zaman önce hocamızla sonra sportif direktörümüz ile ve sonra da yönetim arasında negatif enerji yaratanlar oluyor. Her yerde şeffaf oluyoruz, barlarda, lokantalar da kapı arkalarında konuşmuyoruz, ne görüyorsanız çıkıp açıklıyoruz, anlatıyoruz.''Bu arkadaşlar hatalarını, pişmanlıklarını kabul ettiler ve bir basın açıklaması yapacaklarını söylediler. Bizim için makuldur, çünkü bu arkadaşların aileleri de sorun yaşıyor. Bizim üç hocalarımız hakkında söylediğimiz her şey, hocalar tarafından kabul edildi, inkar edilmedi. Bunların hepsi her şeyden önce suç, bilgilerin sızdırılması. Biz onun bunun iyi niyeti ile Fenerbahçe'yi yönetemeyiz.''Affet diyorlar, çocuğunun resimlerini gönderip yolluyorlar ve beni nereden yakalayacaklarını iyi biliyorlar. Ancak şu anda durum sanki biz pişman olmuşuz. Bu insanlar vicdandan merhametten de anlamıyorlar. Bu kadar olağandışı bir durumu sanki olağan bir durum gibi medyadaki ağabeyleri ile yansıtmak olacak şey değil. Hukukçulara sordum, bu bildiğiniz suç, ceza kanununa göre de suç. Bilgiler dışarıya sızdırıldı. Biz yumuşak bir geçiş olsun istedik, teknik kadro kalsın dedik ve bu konuda da hata yaptık. Bu bilgiyi gönderen varsa alan da var, kim bu alan? Şimdilik bekliyorum ancak bu iş hiçbir şey olmamış gibi geçiştirilemez. Medyadaki insanlara da söylüyorum, işin ciddiyetini anlayın.''''Yöneticilerin ikisi benim evimde birbirine girmişler, daha sonra Brüksel'e maça gitmişim, ikisinden birinin tarafını tutmuşum. Ne bir kavga var, ne bir tekme tokat var, bunlar nereden çıkıyor. Ben seçime gitmeliymişim, bunları ortaya atanlar virüsler. Bu haberleri yapanlar küçük insanlar, medyacılık oynuyor. Herkesin içi rahat olsun, hiçbir sorun yoktur, herkes fedakarlıklar yaparak Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Bu işi ortaya atan zat gibilerine vakit bile ayırmayın, bunlara zaman ayırmak gereksiz. Hiçbir doğruluğu olmayan haberler ile Fenerbahçe'yi hedef alıyorlar, bu iş bizden önceki yönetime de yapılmış.''''Bir kapsamlı çalışma yapıldı ve bu çalışmayı da sitemizde yayınladık. Bu yönetimler üstü bir konudur, kim varsa yönetimde bu konunun üzerine gitmelidir, biz ilk adımları attık.bu konu er ya da geç sonuçlanacaktır. Bu sadece Fenerbahçe'yi ilgilendirmiyor, diğer takımlar için de geçerli. Belki benzer sayıda şampiyonluklar olsaydı bu kadar bekletilmezdi bu konu. Biz bu konuda hassasız ve herkes bu konuyu sahiplendi. Bizim ve diğer kulüplerin hakkı var, bundan sonraki süreç ilgili merciler, kurumlar ile yürütülecek.''''Bir basın kurulu ile sıkıntı yaşadık, biz kimsenin tesislere girmesini yasaklamadık, kamuoyuna açık olan yerlerde kimseyi engellemedik. Kimsenin patronunu arayıp da bu adamı işten çıkart demedik. Bahsettiğim kişileri özelimize sokmayacağız dedim, sokmayacağız. Camiaya sesleniş programına sınırlı sayıda basın mensubu geliyor, oraya yani bizim özelimize sokmayacağız dedik, sportif direktörümüz bir yemek organize ediyorsa buna da çağırmıyoruz. Vay efendim ne FETÖ'culuğumuz kaldı, ne başka bir şeyimiz. Yöneticilerin kavga ettiği haberini yapan zat, buraya akreditasyon için başvurdu, kabul ettik ancak bugün buraya gelmedi.''