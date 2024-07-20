Ali Koç: 'Bu sistemi yıkacağız!'

Son olarak büyük bir Fenerbahçe mitingi planladıklarını söyleyen Koç, "Çok yakında İstanbul'da büyük bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı bir mücadele başlattık. Bizim camiamız sabırsız. Beni yerden yere vuranlar oldu. 'Adam yine aday, adam yine başkan olacak.' denildi. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler, 20 günde, 25 günde değişmiyor. Camiamıza sesleniyorum, biraz sabrı öğrenin. Çünkü bizim motivasyonumuzu, gücümüzü, enerjimizi olumsuz etkiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair oldukça sert açıklamalarda bulundu.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık Seçimi hakkında konuşan Koç,sözlerini sarf etti.Öte yandan kulübün uzun süredir şampiyon olamaması hakkında konuşan Koç,dedi.