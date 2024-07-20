Ali Koç: 'Bu sistemi yıkacağız!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair oldukça sert açıklamalarda bulundu.
"SONUNUZA AZ KALDI!"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık Seçimi hakkında konuşan Koç, "Bu sistemi yıkacağız! Bu sistem derken ben siyasete falan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü kullanıp, yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun gücünü kullanıp, oraya buraya lobi yapıp, istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum. Sonunuza az kaldı!" sözlerini sarf etti.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN YANAK SIKTIRMAYIZ"
Öte yandan kulübün uzun süredir şampiyon olamaması hakkında konuşan Koç, "Kendi çapımızda bir buhran dönemi geçiriyoruz. 38 sene, 15 sene, 13 sene rakiplerimiz şampiyon olamadı. Ama biz bu buhran dönemini sportif açıdan değil, hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dün yaptığım konuşma yine bizi hedef yapacak ama önemli değil. Biz şampiyonluk için, başarı için ne yanak sıktırırız, ne de imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için duruşumuzdan, ilkelerimizden vazgeçeriz." dedi.
Son olarak büyük bir Fenerbahçe mitingi planladıklarını söyleyen Koç, "Çok yakında İstanbul'da büyük bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı bir mücadele başlattık. Bizim camiamız sabırsız. Beni yerden yere vuranlar oldu. 'Adam yine aday, adam yine başkan olacak.' denildi. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler, 20 günde, 25 günde değişmiyor. Camiamıza sesleniyorum, biraz sabrı öğrenin. Çünkü bizim motivasyonumuzu, gücümüzü, enerjimizi olumsuz etkiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"SONUNUZA AZ KALDI!"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık Seçimi hakkında konuşan Koç, "Bu sistemi yıkacağız! Bu sistem derken ben siyasete falan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü kullanıp, yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun gücünü kullanıp, oraya buraya lobi yapıp, istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum. Sonunuza az kaldı!" sözlerini sarf etti.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN YANAK SIKTIRMAYIZ"
Öte yandan kulübün uzun süredir şampiyon olamaması hakkında konuşan Koç, "Kendi çapımızda bir buhran dönemi geçiriyoruz. 38 sene, 15 sene, 13 sene rakiplerimiz şampiyon olamadı. Ama biz bu buhran dönemini sportif açıdan değil, hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dün yaptığım konuşma yine bizi hedef yapacak ama önemli değil. Biz şampiyonluk için, başarı için ne yanak sıktırırız, ne de imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için duruşumuzdan, ilkelerimizden vazgeçeriz." dedi.
Son olarak büyük bir Fenerbahçe mitingi planladıklarını söyleyen Koç, "Çok yakında İstanbul'da büyük bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı bir mücadele başlattık. Bizim camiamız sabırsız. Beni yerden yere vuranlar oldu. 'Adam yine aday, adam yine başkan olacak.' denildi. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler, 20 günde, 25 günde değişmiyor. Camiamıza sesleniyorum, biraz sabrı öğrenin. Çünkü bizim motivasyonumuzu, gücümüzü, enerjimizi olumsuz etkiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.