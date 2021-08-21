Ali Akman: '15 golden sonra saymaya başlarım'

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, kısa bir süre önce Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralandı. NEC Nijmegen'in PEC Zwolle'yi 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Ali Akman, hem bir ilki başardı, hem de açıklamalarıyla olay yarattı.
Avrupa'da çıktığı ilk maçta 4. dakikada fileleri havalandıran 19 yaşındaki futbolcu, NEC Nijmegen'in 2015'ten bu yana ligde attığı en erken golü kaydederek, takımı için bir ilki başardı.
Sağ ayağının dışıyla köşeye güzel bir vuruş yapan Ali Akman, galibiyetin ardından tribünlere giderek, taraftarlarını da coşturan isim oldu. Ali Akman'ın maç sonu yaptığı açıklamalar ise karşılaşmanın önüne geçti.
"DUYGUSAL BİR MAÇ YAŞADIM"
Öncellikle attığı gol hakkında konuşan Ali Akman, "Bu konuda kendimi geliştirdim, çok denedim, hep çalıştım. Sağ çaprazdan şut çekerken, dışla daha iyi vurabiliyorum. Maçta da vurdum ve golümü attım. Zwolle maçı, benim için duygusaldı. 7 ay sonra ilk kez 11'de başladım. Gol attım ve 'Maçın adamı' seçildim. Benim için harika bir gece oldu" dedi.
"15 GOLDEN SONRA SAYMAYA BAŞLARIM"
"Kaç gol atmayı hedefliyorsun?" sorusuna da yanıt veren Ali Akman, "Gollerimi 15'ten sonra saymaya başlayacağım. Kendime hedefler koymama gerekiyor ve minimum 15 gol atmalıyım. 15'ten sonrasını sayacağım. Goller atmayı seviyorum, mutluyum ve devamı gelecek" şeklinde konuştu.
"ALİ'NİN ZEKASI ÇOK YÜKSEK"
NEC Nijmegen Rogier Meijer ise "Ali Akman'ın futbol zekası yüksek, bunu görebiliyorsunuz. Pasları, gol vuruşları, bu bir kalite göstergesi. Ali topa vurduğunda kaleci hareket bile edemedi, top çoktan ağlardaydı. Ali 1,80 boyunda değil ama topları tutup, arkadaşlarına dağıtabiliyor. Onu seçtiğim için mutluyum. Ali uzun süredir bizle birlikte değil ama harika şekilde ilerliyor." diye konuştu.
Avrupa'da çıktığı ilk maçta 4. dakikada fileleri havalandıran 19 yaşındaki futbolcu, NEC Nijmegen'in 2015'ten bu yana ligde attığı en erken golü kaydederek, takımı için bir ilki başardı.
Sağ ayağının dışıyla köşeye güzel bir vuruş yapan Ali Akman, galibiyetin ardından tribünlere giderek, taraftarlarını da coşturan isim oldu. Ali Akman'ın maç sonu yaptığı açıklamalar ise karşılaşmanın önüne geçti.
"DUYGUSAL BİR MAÇ YAŞADIM"
Öncellikle attığı gol hakkında konuşan Ali Akman, "Bu konuda kendimi geliştirdim, çok denedim, hep çalıştım. Sağ çaprazdan şut çekerken, dışla daha iyi vurabiliyorum. Maçta da vurdum ve golümü attım. Zwolle maçı, benim için duygusaldı. 7 ay sonra ilk kez 11'de başladım. Gol attım ve 'Maçın adamı' seçildim. Benim için harika bir gece oldu" dedi.
"15 GOLDEN SONRA SAYMAYA BAŞLARIM"
"Kaç gol atmayı hedefliyorsun?" sorusuna da yanıt veren Ali Akman, "Gollerimi 15'ten sonra saymaya başlayacağım. Kendime hedefler koymama gerekiyor ve minimum 15 gol atmalıyım. 15'ten sonrasını sayacağım. Goller atmayı seviyorum, mutluyum ve devamı gelecek" şeklinde konuştu.
"ALİ'NİN ZEKASI ÇOK YÜKSEK"
NEC Nijmegen Rogier Meijer ise "Ali Akman'ın futbol zekası yüksek, bunu görebiliyorsunuz. Pasları, gol vuruşları, bu bir kalite göstergesi. Ali topa vurduğunda kaleci hareket bile edemedi, top çoktan ağlardaydı. Ali 1,80 boyunda değil ama topları tutup, arkadaşlarına dağıtabiliyor. Onu seçtiğim için mutluyum. Ali uzun süredir bizle birlikte değil ama harika şekilde ilerliyor." diye konuştu.
Ali Akman gol attığı PEC Zwolle maçının ardından taraftarını coşturuyor.. https://t.co/GhckggORFu
— Sporx (@sporx) August 20, 2021