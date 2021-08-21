Ali Akman: '15 golden sonra saymaya başlarım'

Ali Akman

Ali Akman gol attığı PEC Zwolle maçının ardından taraftarını coşturuyor.. https://t.co/GhckggORFu



— Sporx (@sporx) August 20, 2021

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'a transfer olan, kısa bir süre önce Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralandı. NEC Nijmegen'in PEC Zwolle'yi 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Ali Akman, hem bir ilki başardı, hem de açıklamalarıyla olay yarattı.Avrupa'da çıktığı ilk maçta 4. dakikada fileleri havalandıran 19 yaşındaki futbolcu, NEC Nijmegen'in 2015'ten bu yana ligde attığı en erken golü kaydederek, takımı için bir ilki başardı.Sağ ayağının dışıyla köşeye güzel bir vuruş yapan Ali Akman, galibiyetin ardından tribünlere giderek, taraftarlarını da coşturan isim oldu. Ali Akman'ın maç sonu yaptığı açıklamalar ise karşılaşmanın önüne geçti.Öncellikle attığı gol hakkında konuşan Ali Akman, "" dedi." sorusuna da yanıt veren Ali Akman," şeklinde konuştu.NEC Nijmegen Rogier Meijer ise "" diye konuştu.