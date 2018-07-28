Alec Peters CSKA Moskova'da

THY EuroLeague takımlarından CSKA Moskova, Alec Peters'in transferini açıkladı.
Rus ekibi, 23 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Peters, geçen sezon NBA'de Phoenix Suns forması giymişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Rus ekibi, 23 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Peters, geçen sezon NBA'de Phoenix Suns forması giymişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın