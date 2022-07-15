Alassane Plea, Fenerbahçe'ye çok yakın

Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Alassane Plea, Fenerbahçe'ye çok yakın
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15 Temmuz 2022 15:27
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

PLEA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertliler, bir süredir adı gündemde yer alan ve Nice'in de ilgilendiği Alassane Plea ile büyük oranda anlaşma sağladı. Golcü futbolcunun, sarı-lacivertli ekipten bonuslarla birlikte yıllık 2,5 Milyon euro maaş alması bekleniyor. Kontrat süresi ise 3 yıllık olacak.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla el sıkışmasının ardından önümüzdeki süreçte Borussia Mönchengladbach ile pazarlık masasına oturacak. Alman ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 29 yaşındaki oyuncusu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

GEÇEN SEZON 10 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alassane Plea, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'ta çıktığı 36 maçta 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Plea, santrforun yanı sıra hücum hattının kanatlarında da forma giyebiliyor.

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