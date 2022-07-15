Alassane Plea, Fenerbahçe'ye çok yakın

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
PLEA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Sarı-lacivertliler, bir süredir adı gündemde yer alan ve Nice'in de ilgilendiği Alassane Plea ile büyük oranda anlaşma sağladı. Golcü futbolcunun, sarı-lacivertli ekipten bonuslarla birlikte yıllık 2,5 Milyon euro maaş alması bekleniyor. Kontrat süresi ise 3 yıllık olacak.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla el sıkışmasının ardından önümüzdeki süreçte Borussia Mönchengladbach ile pazarlık masasına oturacak. Alman ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 29 yaşındaki oyuncusu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
GEÇEN SEZON 10 GOL ATTI
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alassane Plea, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'ta çıktığı 36 maçta 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Plea, santrforun yanı sıra hücum hattının kanatlarında da forma giyebiliyor.
PLEA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Sarı-lacivertliler, bir süredir adı gündemde yer alan ve Nice'in de ilgilendiği Alassane Plea ile büyük oranda anlaşma sağladı. Golcü futbolcunun, sarı-lacivertli ekipten bonuslarla birlikte yıllık 2,5 Milyon euro maaş alması bekleniyor. Kontrat süresi ise 3 yıllık olacak.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla el sıkışmasının ardından önümüzdeki süreçte Borussia Mönchengladbach ile pazarlık masasına oturacak. Alman ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 29 yaşındaki oyuncusu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
GEÇEN SEZON 10 GOL ATTI
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alassane Plea, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'ta çıktığı 36 maçta 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Plea, santrforun yanı sıra hücum hattının kanatlarında da forma giyebiliyor.
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