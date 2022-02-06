Alassane Ndao: "Antalyaspor ligde kalacak!"

Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Alassane Ndao, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alassane Ndao: 'Antalyaspor ligde kalacak!'
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06 Şubat 2022 22:48
Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Alassane Ndao, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ndao, "Burada kazanmanın zor olduğunu biliyorduk. İyi savunma yaptık. İyi geçişler yaptık ama bazı atakları sonuçlandıramadık. Fırsatları değerlendirsek 3 puandan bahsedebilirdik. Maç beklediğimiz gibi geçti." dedi.

Yeni takımını da yorumlayan yıldız oyuncu, "Adaptasyon sürecim hızlı geçti. Geçen sezon da Türkiye'de oynadım. Bundan önceki takımım Karagümrük'e adaptasyonum zordu ama burada her şey daha kolay. 1 puan için mutluyuz diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ndao, "14 maçımız var. Bu takımı ligde tutacağız. Takımı gördüm. İyi oynuyoruz. En kısa zamanda bu takım bu bölgeden çıkıp ligde kalmayı garantileyecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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