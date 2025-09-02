Alanyaspor'da Sporar, Bratislava'ya transfer oldu!

Alanyaspor'da Sloven forvet Sporar, Slovan Bratislava'ya transfer oldu.

02 Eylül 2025
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Alanyaspor'da Sporar, Bratislava'ya transfer oldu!
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Sloven forvet Andraz Sporar'ın Slovan Bratislava'ya transfer olduğunu açıkladı.

Turuncu-yeşilli kulüp, geçen sezon ara transfer döneminde Panathinaikos'tan kadrosuna kattığı ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki Andraz Sporar'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Forvet oyuncumuz Andraz Sporar'ın Slovakya Süper Lig takımlarından Slovan Bratislava'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Sporar'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

