Alanyaspor'da Ertuğrul Taşkıran'ın çabaları yetmedi

Corendon Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın iyi performansı puan için yeterli olmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün etkili şutlarında gole izin vermeyen Ertuğrul, ikinci yarıda da Gabriel Sara'nın karşı karşıya vuruşunda topun ağlara gitmesini önledi.
Tecrübeli file bekçisinin iyi bir performans sergilediği karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün etkili şutlarında gole izin vermeyen Ertuğrul, ikinci yarıda da Gabriel Sara'nın karşı karşıya vuruşunda topun ağlara gitmesini önledi.
Tecrübeli file bekçisinin iyi bir performans sergilediği karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.