Alanyaspor'da Ertuğrul Taşkıran'ın çabaları yetmedi

Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın performansı puan için yeterli olmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'da Ertuğrul Taşkıran'ın çabaları yetmedi
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06 Ekim 2024 23:04
Corendon Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın iyi performansı puan için yeterli olmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün etkili şutlarında gole izin vermeyen Ertuğrul, ikinci yarıda da Gabriel Sara'nın karşı karşıya vuruşunda topun ağlara gitmesini önledi.

Tecrübeli file bekçisinin iyi bir performans sergilediği karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

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