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Al-Nassr, Jorge Jesus ile görüşmelere başladı

Stefano Pioli ile yollarını ayıran Al-Nassr, iddiaya göre teknik direktörlük koltuğu için Jorge Jesus ile görüşmelere başladı.

calendar 25 Haziran 2025 16:33
Fotoğraf: Imago
Al-Nassr, Jorge Jesus ile görüşmelere başladı
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Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da teknik direktör arayışı hız kazanırken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli ile yollarını ayıran kulübün, adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la da anılmıştı. Ancak Fransa basınından dikkat çeken bir haber geldi.

Footmercato'nun haberine göre, Al-Nassr'ın yeni teknik direktör adayının Portekizli Jorge Jesus olduğu belirtildi. Haberde, Suudi temsilcisinin tecrübeli teknik adamla resmi görüşmelere başladığı ifade edildi.

Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve ardından Al-Hilal'in başına geçmişti.


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