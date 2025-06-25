Al-Nassr, Jorge Jesus ile görüşmelere başladı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da teknik direktör arayışı hız kazanırken, sürpriz bir isim gündeme geldi.



İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli ile yollarını ayıran kulübün, adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la da anılmıştı. Ancak Fransa basınından dikkat çeken bir haber geldi.



Footmercato'nun haberine göre, Al-Nassr'ın yeni teknik direktör adayının Portekizli Jorge Jesus olduğu belirtildi. Haberde, Suudi temsilcisinin tecrübeli teknik adamla resmi görüşmelere başladığı ifade edildi.



Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve ardından Al-Hilal'in başına geçmişti.



