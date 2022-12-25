Al-Nassr gözünü kararttı; Yeni hedef N'Golo Kante

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'yu yakından takip eden Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bir başka dünya yıldızının daha peşine düştü.



YENİ HEDEF N'GOLO KANTE



Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Golo Kante'ye Al-Nassr talip oldu. Haberde, Arap ekibinin 31 yaşındaki Kante'yi yaz transfer döneminde bonservissiz şekilde kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Fransız oyuncunun Londra'da yaşamaktan çok mutlu olmasına rağmen Arabistan'a transfer olmaya soğuk bakmadığı ifade edildi.



Sakatlık sebebiyle uzun bir süredir sahalardan uzak olan Kante, bu sezon Chelsea formasıyla sadece 2 maça çıkabildi.





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