Al Nassr'a 77 milyon euroluk forvet: Jhon Duran

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, hücum hattını Premier Lig'in yıldızı ile doldurmaya çok yakın.



Aston Villa'nın genç forveti Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferi öncesinde Londra'da sağlık kontrollerinden geçecek.



77 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI



Al Nassr ve Aston Villa, bonuslarla birlikte toplam 77 milyon euro değerindeki transfer anlaşmasının son detaylarını gözden geçiriyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Aston Villa ile 29 resmi maça çıkan Duran, bu maçlarda 12 gol atma başarısı gösterdi.



