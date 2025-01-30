Al Nassr'a 77 milyon euroluk forvet: Jhon Duran

Al Nassr, 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın transferi için Aston Villa ile 77 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr'a 77 milyon euroluk forvet: Jhon Duran
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30 Ocak 2025 18:32

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, hücum hattını Premier Lig'in yıldızı ile doldurmaya çok yakın.

Aston Villa'nın genç forveti Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferi öncesinde Londra'da sağlık kontrollerinden geçecek. 

77 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI

Al Nassr ve Aston Villa, bonuslarla birlikte toplam 77 milyon euro değerindeki transfer anlaşmasının son detaylarını gözden geçiriyor. 

PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa ile 29 resmi maça çıkan Duran, bu maçlarda 12 gol atma başarısı gösterdi.

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