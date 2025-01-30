Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, hücum hattını Premier Lig'in yıldızı ile doldurmaya çok yakın.
Aston Villa'nın genç forveti Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferi öncesinde Londra'da sağlık kontrollerinden geçecek.
77 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI
Al Nassr ve Aston Villa, bonuslarla birlikte toplam 77 milyon euro değerindeki transfer anlaşmasının son detaylarını gözden geçiriyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Aston Villa ile 29 resmi maça çıkan Duran, bu maçlarda 12 gol atma başarısı gösterdi.
Al Nassr'a 77 milyon euroluk forvet: Jhon Duran
Al Nassr, 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın transferi için Aston Villa ile 77 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
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30 Ocak 2025 18:32
Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, hücum hattını Premier Lig'in yıldızı ile doldurmaya çok yakın.
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