26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Al Musrati ile ayrılık yakın

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Moutasem Al Musrati ile Espanyol ve AEK ilgileniyor.

calendar 26 Ağustos 2025 12:54 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Al Musrati ile ayrılık yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta takıma eklenecek isimlerin yanında ayrılacak futbolcular da şekilleniyor.

Bu kapsamda Beşiktaş'ın ayrılık listesinin başındaki isimlerden birisi Moutasem Al Musrati.

AVRUPA'DAN İLGİ VAR

Libyalı oyuncu ile Avrupa'nın çeşitli liglerinden takımlar ilgileniyor.

İspanya'dan Espanyol ve Yunanistan AEK, bu takımların başını çekiyor.

Serdal Adalı yönetimi, Musrati'ye olan ilginin somutlaşmasını beklerken satış ve satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini değerlendiriyor.

Yabancı kontenjanını rahatlatmak isteyen siyah-beyazlılar, Al Musrati ile en yakın zamanda yolların ayrılmasını bekliyor.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.