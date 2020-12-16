Al İttihad'da Garry Rodrigues kararı

Al İttihad, Garry Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Al İttihad'da Garry Rodrigues kararı
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16 Aralık 2020 21:16
Türkiye'da Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues, takımı Al İttihad ile sözleşme uzatacak.

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık oalrak geçiren oyuncu tekrar takımına geri dönmüştü.

GALATASARAY TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Al-İttihad teknik direktörü Fabio Carille, Rodrigues için gelen tüm tekliflerin geri çevrilmesini istedi. Bu teklifler arasında Galatasaray'ın satın alma ya da kiralama teklifleri de vardı.

Brezilyalı teknik direktörün isteği üzerine oyuncuyla 2 yıl daha sözleşme yapılmasının zemini hazırlanıyor.

Rodrigues'in hali hazırda kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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